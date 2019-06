PSG : Le Qatar accepte de baisser le prix de Neymar !

Dans : PSG, Mercato.

Entretenues savamment par le FC Barcelone, les envies de départ de Neymar sont également connues par les dirigeants du Paris Saint-Germain.

Et dans un dossier de cette taille, c’est au Qatar que tout se règle et se décide. Comme expliqué par Nasser Al-Khelaïfi la semaine dernière, le Brésilien n’est plus intouchable, et il n’y a que Kylian Mbappé qui est sûr à « 200 % » de rester au PSG la saison prochaine. Pour céder Neymar, les Qataris ont toutefois donné des instructions simples : éviter les échanges de joueurs, et récupérer une enveloppe au minimum similaire à la dépense pour le faire venir, comme l’explique Le Parisien.

« De son côté le PSG, averti par Neymar de ses envies d’ailleurs il y a quelques semaines, n’a pas souhaité réagir. Mais si sa star devait s’envoler après deux ans et un retour sur investissement quasi nul, Leonardo ne le lâcherait pas à moins d’une indemnité de transfert substantielle qui permettrait à Paris de rentrer dans ses fonds. Le PSG a fixé le prix de son départ à 300 ME, mais on imagine qu’il serait prêt à acter le transfert à 222 ME », explique le quotidien francilien, pour qui le Paris Saint-Germain est prêt à baisser son intention première de récupérer 300 ME dans ce retour au bercail de Neymar.