PSG : Le Qatar contrarié dans un dossier qui vaut des millions d'euros !

Dans : PSG, Ligue 1.

Avec une affluence moyenne de 46.929 spectateurs pour un stade contenant 47.929 places, le Paris Saint-Germain s'est positionné tout en haut du classement de la Ligue 1 en 2017-2018, le PSG devançant l'OM et l'OL. Mais du côté de Qatar Sports Investments on n'a jamais caché que l'agrandissement du Parc des Princes était une priorité, le projet d'un stade rénové de 60.000 étant même dans les cartons depuis pas mal de temps. Alors que les choses semblaient devoir évoluer dans le bon sens rapidement, L'Equipe affirme ce samedi que ce Parc des Princes version XXL ne se fera finalement pas avant les Jeux Olympique des 2024, le stade parisien étant utilisé pour ce rendez-vous planétaire.

« On n’a pas le temps. Pour augmenter la capacité du stade, il y a un préalable : pouvoir faire le tour du stade aisément et sans obstacle. Cela signifie que de lourds travaux sont nécessaires, notamment de couverture du périphérique parisien. Il y a des études à mener pour les réaliser. Même si tous les feux devaient être au vert pour les démarches administratives et les aménagements autour du stade, ce n’est pas possible de démarrer avant les Jeux », a expliqué une source proche du dossier. Forcément, ce décalage dans le temps ne fait pas vraiment les affaires de Nasser Al-Khelaifi, lequel compte sur cette extension pour augmenter les recettes du Paris Saint-Germain notamment grâce à l'accueil de nouveaux espaces VIP qui permettraient au PSG largement faire mieux que les 100ME actuels par saison de recette au Parc des Princes.