PSG : Le PSG rêve d'Ancelotti, mais ce n'est pas réciproque...

Dans : PSG, Mercato, Ligue 1.

Qui sera l’entraîneur du PSG la saison prochaine ? Nombreux sont les supporters du club de la capitale à (déjà) se poser la question.

Pourtant, le Paris Saint-Germain n’est pas encore éliminé de la Ligue des Champions et l’avenir d’Unai Emery n’est donc pas scellé. Mais la probabilité que le PSG ne prolonge pas le technicien basque est forte. Ainsi, Nasser Al-Khelaïfi et Antero Henrique ont déjà activé leurs réseaux pour trouver un successeur à l’ancien coach du FC Séville. Et selon les informations du Mirror, le nom de Carlo Ancelotti a filtré…

Le tabloïd anglais affirme que l’ex-coach du PSG, actuellement libre de tout contrat, a été approché par le Paris Saint-Germain en vue d’un retour cet été. « Carlo Ancelotti a clairement fait comprendre qu’il n’était pas intéressé par un retour au PSG » explique le Mirror, qui avance que le technicien italien privilégie davantage un retour en Angleterre en juin 2018. Cela tombe bien, il risque d’y avoir du mouvement sur les bancs de Premier League à la fin de la saison. Très convoité, Mauricio Pochettino pourrait quitter Tottenham, tandis que l’avenir d’Antonio Conte devrait s’écrire loin de Chelsea. Autant d’opportunités que le « Mister » ne semble pas avoir envie de laisser filer.