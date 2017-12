PSG : Le PSG prêt à frapper un énorme coup dès l'ouverture du mercato !

Dans : PSG, Mercato, Ligue 1, Serie A.

Longtemps, les dirigeants du Paris Saint-Germain ont songé à recruter un nouveau gardien cet été. Finalement, ces derniers ont consacré tous leurs efforts à la signature de Neymar et de Kylian Mbappé et ont donc décidé de faire confiance (par défaut) à Alphonse Areola, auteur d’un début de saison correct. Mais l’international français a du souci à se faire. En effet, Antero Henrique a toujours dans un coin de la tête de recruter une pointure à ce poste. Un intérêt très prononcé pour Gianluigi Donnarumma est de nouveau évoqué en Italie…

Le nom du jeune gardien du Milan AC (18 ans) avait déjà circulé durant le mois de juillet au PSG. Finalement, l’international italien avait prolongé avec le club lombard jusqu’en 2018. Malgré cette prolongation, l’avenir du poulain de Mino Raiola est loin d’être clair et les difficultés actuelles (financières et sportives) rencontrées par le Milan AC alimentent évidemment les rumeurs d’un départ. Selon les informations de Sky Italia, les discussions seraient « intenses » ces dernières semaines entre le clan-Donnarumma et la direction parisienne dans le but de trouver un accord salarial avant d’entamer des négociations avec le club italien. Dans le viseur du fair-play financier, le PSG devra sortir le carnet de chèques s’il veut déloger le gardien transalpin du Calcio…