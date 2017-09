PSG : Le PSG gagnera la Ligue des champion annonce une légende

Dans : PSG, Ligue des Champions, Coupe d'Europe.

Le Paris Saint-Germain jouera mercredi soir un match important contre le Bayern Munich, car après la promenade de santé à Glasgow le PSG sait que les regards seront tournés vers le Parc des Princes à l'occasion de ce vrai sommet européen. A la veille de ce rendez-vous déjà décisif dans la course à la première place du groupe, Pedro Miguel Pauleta a évoqué les ambitions du club de la capitale. Et pour l'ancien attaquant portugais il ne fait aucun doute que le Paris Saint-Germain gagnera un jour la Ligue des champions.

« Il y a beaucoup de favoris. Il ne faut jamais oublier le Real Madrid, le FC Barcelone et le Bayern Munich. Pourquoi ? Parce qu’ils sont toujours présents ! Ces trois clubs sont habitués à gagner la compétition ; ces dernières années ils étaient en finale presque à chaque fois. Ils ont aussi de grands joueurs. Mais je suis persuadé que d’autres clubs peuvent la gagner, et notamment le PSG (...) Je suis sûr qu’un jour Paris gagnera la Ligue des champions. Je ne sais pas quand, mais ça va arriver », promet l’Aigle des Açores, qui n'a donc aucun doute sur le projet mené par Nasser Al-Khelaifi.