PSG : Le PSG aura le policier le mieux payé de France

Dans : PSG, Ligue 1.

Le Paris Saint-Germain ne rigole pas lorsqu'il s'agit de recruter des joueurs lors du mercato, et le club de la capitale semble en faire de même pour renforcer le staff mis en place autour de l'équipe. Philippe D’Hallivillée ayant quitté ses fonctions de directeur de la sécurité du PSG, Nasser Al-Khelaifi s'est mis en quête de le remplacer par un cador, histoire de pouvoir se reposer sur celui qui a pour mission essentielle de protéger les joueurs, mais également d'assurer des relations paisibles et sereines avec les supporters. Ce qui n'était plus le cas de Philippe D’Hallivillée, souvent contesté notamment par le Collectif Ultras Paris.

Et selon L'Equipe, l'heureux élu aurait été trouvé en la personne de Laurent Simonin. Contrôleur général de la direction de l'ordre public et de la circulation au sein de la Préfecture de Police. Ce dernier aurait accepté l'offre du Paris Saint-Germain et devrait s'installer dans ses nouvelles fonctions le 1er janvier 2018. Au PSG, il touchera un salaire annuel entre 200.000 et 250.000 euros, ce qui évidemment est un gros pactole par rapport à ce que l'on touche au sein de la police nationale, même à un poste haut placé.