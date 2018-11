PSG : Le problème de Cavani, c’est Neymar balance Sagnol

Dans : PSG, Ligue 1.

Beaucoup moins à son aise cette saison, Edinson Cavani ne fait plus tourner son compteur buts aussi facilement.

Une légère période de disette qui étonne, et provoque également des rumeurs de transferts, alors que le Paris Saint-Germain a par exemple déroulé offensivement sans lui contre Lyon. Mais ces bruits de couloir devraient s’estomper dès que l’Uruguayen aura retrouvé le chemin des filets. Pour cela, encore faut-il que ses coéquipiers jouent un peu pour lui. Car pour Willy Sagnol, le changement tactique du PSG opéré par Thomas Tuchel, qui laisse le rôle de numéro 10 à Neymar, coupe totalement les jambes de Cavani.

« Oui, Neymar, quelque part, c’est un carnivore, il va occuper cette position et attirer les ballons, dans une zone où pourrait être Cavani. Dans les transitions, il va moins être cherché. C’est un PSG qui est placé beaucoup plus haut sur le terrain. Quand il touche le ballon, Cavani est déjà très près du but. Il y a peu d’espaces dans la profondeur. Or, Cavani est un cheval, un joueur, un guerrier d’une générosité incroyable, il a besoin de ces espaces », a prévenu le consultant de RMC sur L’Equipe. Un constat que Cavani a certainement déjà fait, lui qui profitait la saison passée des débordements de Mbappé et Neymar pour enfiler les buts à la finition.