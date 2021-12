PSG : Le plus maladroit en Europe, la stat honteuse de Messi

Dans : PSG.

Par Eric Bethsy

En difficulté pour ses débuts avec le Paris Saint-Germain, Lionel Messi fait preuve d’une étonnante maladresse. Au-delà de son seul but inscrit en Ligue 1 cette saison, une autre statistique accable l’attaquant argentin, cette fois à l’échelle européenne.

Certes, ce n’était que Bruges (4-1) en face. Mais ce mardi, Lionel Messi a donné des signes encourageants. L’attaquant du Paris Saint-Germain a encore affiché une belle complicité avec Kylian Mbappé, à l’origine de son doublé. L’Argentin compte ainsi cinq réalisations en Ligue des Champions cette saison. Un total honorable, contrairement à ses statistiques en Ligue 1. En effet, Lionel Messi n’a inscrit qu’un but en neuf matchs. Le septuple Ballon d’Or fait preuve d’une étonnante maladresse pour un joueur de son calibre.

La preuve, parmi les acteurs ayant frappé au moins 25 fois dans les cinq principaux championnats européens cette saison, le Parisien (2,9%) possède le pire ratio entre ses tentatives et son nombre de buts ! Seul l’attaquant de Mayence Karim Onisiwo égale son médiocre pourcentage. Tandis que l’Anglais Harry Kane (3,1%) arrive juste derrière. Une statistique honteuse pour Lionel Messi, dont la condition physique ne peut pas tout expliquer. Alors comment un attaquant si précis tout au long de sa carrière a-t-il pu devenir le cancre européen ? Pour son ancien coéquipier du Barça Thierry Henry, son départ forcé cet été continue de peser.

L’explication de Thierry Henry

« Lorsque vous quittez un endroit que vous avez connu très jeune et pendant très longtemps, que vous n'avez jamais pensé quitter, cela vous prend beaucoup sur le plan émotionnel, a défendu le Français dans les colonnes de GQ. Vous devez réaliser et comprendre où vous êtes, vous adapter à un nouveau championnat et à une nouvelle équipe et digérer le déménagement. Vous avez vu qu'il a pleuré quand il est parti, ce n'était pas des fausses larmes. Il a pleuré. Il faut un peu de temps pour s'adapter et comprendre, même si vous êtes lui. Mais vous devez comprendre que cet homme est aussi un être humain. Et qu'émotionnellement, parfois, nous sommes tous touchés par quelque chose. Quitter Barcelone, c'est encore à vif pour lui. Mais je crois qu'il va s'en remettre. J'espère qu'il le fera. J'ai confiance en lui. » Soutenu par ses coéquipiers, le Parisien devrait être en mesure de retrouver son efficacité.