PSG : Le plan secret de Leonardo a fuité

Dans : PSG.

Compte tenu du contexte économique actuel, le PSG pourrait encore privilégier les transferts peu voir pas coûteux du tout lors du prochain mercato.

La priorité actuelle du Paris Saint-Germain est très claire : prolonger Neymar et Kylian Mbappé. Si le cas du Brésilien est quasiment bouclé, la situation est plus complexe pour l'ancien joueur de l'AS Monaco. Une incertitude que Leonardo commence à ne plus trop apprécier, lui qui aurait fixé la date du 10 mars pour avoir une réponse ferme et définitive de la part de l'international tricolore. Mais conserver ses deux stars a un coût, et les salaires XXL offerts aux deux attaquants risquent de bien entamer le budget du PSG. Alors à quel type de mercato s'attendre du côté de la capitale ? Selon les informations de ESPN, il pourrait fortement ressembler à celui de la saison précédente : à savoir des joueurs prêtés ou libres.

L'été dernier, Leonardo avait bouclé les prêts de Danilo, Rafinha, Alessandro Florenzi et Moise Kean. La stratégie a de fortes chances d'être similaire pour le prochain mercato. Compte tenu du contexte économique actuel difficile à cause du Covid-19 et des sommes colossales utilisées pour prolonger Neymar (et potentiellement Mbappé), le PSG va devoir recruter malin. Selon ESPN, Leonardo a déjà une liste de noms de joueurs potentiels pour renforcer l'effectif. Il compte déjà tenter de négocier un deuxième prêt avec Everton concernant Moise Kean, censé retourner chez les Toffees en fin de saison. Le directeur sportif parisien surveillerait de très près la situation de trois joueurs en fin de contrat : Georginio Wijnaldum, Elseid Hysaj et David Alaba, annoncé comme très proche du Real Madrid. Si la concurrence pour de tels dossiers sera forcément rude, Paris a la chance de pouvoir offrir de salaires attractifs pour distancer ses rivaux.