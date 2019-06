PSG : Le plan du Real Madrid pour recruter Mbappé

Dans : PSG, Mercato, Liga, Foot Europeen.

Sauf énorme retournement de situation, Kylian Mbappé ne quittera pas le Paris Saint-Germain durant ce mercato estival.

Par contre, la donne pourrait être totalement différente en 2020, quand le contrat du champion du monde sera à deux ans de son expiration. Si le Real Madrid ne lâche toujours pas l’international français, son rêve de le recruter a été repoussé d’une saison, car Mbappé a été classé comme intransférable par le PSG pour cet été. Malgré tout, la formation de Zinédine Zidane continue de préparer son futur plan pour s’attacher les services de l’attaquant de 20 ans, comme le révèle AS.

« Mbappé, avec Pogba et Hazard, doivent être l’ossature de l’équipe qui permet de reconquérir l’Europe. L’objectif principal de Madrid est que Mbappé ne prolonge pas au PSG. Ensuite, cela devrait venir tout seul puisque le joueur a envie de porter le maillot madrilène. Une règle d’or pour le président Florentino Pérez est de ne pas se mettre à dos la famille de l’émir du Qatar, propriétaire du PSG, car il est conscient du potentiel économique et qu’il a et de la menace que cela serait pour le Real Madrid. Le Real Madrid espère que le PSG ouvre la porte à une de ses étoiles (Mbappé ou Neymar) en 2020 », explique le média espagnol. Une belle façon de vendre du rêve aux supporters du Real en vue de la saison prochaine...