PSG ‍: Le Parc des Princes, un public de vrais connaisseurs

Par Eric Bethsy

D’abord critiqué pour le montant de son transfert, Manuel Ugarte a mis tout le monde d’accord. A commencer par les supporters du Paris Saint-Germain qui n’hésitent pas à applaudir ses interventions défensives.

Aux côtés du titi Warren Zaïre-Emery, Manuel Ugarte fait incontestablement partie des chouchous du Parc des Princes. Le milieu du Paris Saint-Germain, d’abord critiqué à cause des 60 millions d’euros misés sur son transfert, enchaîne les performances de haut niveau grâce à un travail énorme à la récupération. C’est à croire que l’Uruguayen possède un don pour anticiper les attaques adverses.

« C’est vrai que quel que soit le joueur, si je sens qu'il peut perdre le ballon, je suis déjà tout près. Je m'arrête. J'essaie de le récupérer, a expliqué Manuel Ugarte aux médias du PSG. Depuis que je suis enfant, j'essaie d’anticiper quand on perd le ballon pour être là rapidement. Je crois que c’est un peu inné. Et c’est vrai que j'aime ça. Je sais que je suis bon dans ce domaine et que cela me vient naturellement. »

« C’est un exercice dans lequel je me sens à l'aise et, heureusement, ça se passe bien, s’est réjoui l’ancien joueur du Sporting Portugal. Pour moi, le football est un jeu quand on a le ballon, et un combat quand on ne l'a pas. C'est ma façon de jouer, de vivre le football. Je pense que c'est quelque chose d’assez naturel. » Sa philosophie ne plaît pas seulement aux observateurs. Les supporters parisiens sont également séduits et l'ovationnent à chaque intervention défensive.

Ugarte adore le Parc

« Ça me rend heureux parce que dans le football, les actions défensives passent souvent inaperçues et ne sont pas remarquées. Alors que dans ce stade, j'entends des applaudissements et cela me donne tellement de confiance, a réagi le Parisien. La plupart du temps on est concentré et on n’entend pas grand-chose de ce qu’il se passe. Mais parfois le ballon sort, ou il y a un corner, on regarde un peu à l'extérieur du terrain et on se dit : "Incroyable !" » Le coup de foudre est donc réciproque.