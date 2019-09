PSG : Le Parc c'est Disneyland, Neymar va le retourner !

Dans : PSG, Mercato, Ligue 1.

De retour à la compétition avec le Brésil face à la Colombie ce week-end, Neymar a réalisé un grand match en se montrant déjà décisif (1 but, 1 passe décisive). Malgré un très long temps d’arrêt et une préparation tronquée, la star du Paris Saint-Germain n’a rien perdu de sa superbe. Et cela va forcément l’aider à reconquérir plus vite que prévu le public du Parc des Princes selon Nabil Djellit, lequel a estimé sur l’antenne d’Europe 1 que l’ancienne star du FC Barcelone n’allait pas mettre longtemps pour retourner des supporters pourtant déçus de son attitude durant le mercato.

« Face à la Colombie, on n’aurait pas dit que c’était un match de reprise pour Neymar. Il était déjà au-dessus du lot. Il m’agace parfois mais quand tu es fan de football, tu veux le regarder. Il a des appuis fantastiques. Il avait la dalle avec le Brésil et j’espère qu’il l’aura autant avec Paris. Sur les dernier mois, la relation a été compliquée. Mais il vient de montrer avec le Brésil qu’il est extraordinaire. Quand il est sur le terrain, il veut juste jouer au foot. Ce sera peut-être compliqué au début avec les supporters mais le public parisien a changé. C’est un public Disneyland. Ce n’est pas la même ambiance qu’avant. Ce public va changer d’avis » a commenté le journaliste, sous le charme du talent d'un Neymar plus motivé que jamais à l'aube de cette nouvelle saison.