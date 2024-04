PSG ‍: Le nouvel Endrick déjà proche de Paris ‍?

Dans : PSG.

Par Corentin Facy

Surveillé par le PSG depuis plusieurs mois, Estêvão (16 ans) a inscrit son premier but dès son premier match avec les professionnels de Palmeiras, cette nuit en Copa Libertadores.

Dans quelques semaines, le club brésilien de Palmeiras va faire ses adieux à Endrick, son avant-centre de 17 ans, lequel s’est engagé en faveur du Real Madrid. Très attendu dans la capitale espagnole, le nouvel avant-centre de la Seleçao va laisser un vide immense dans son club formateur, mais la relève est déjà assurée. Du haut de ses 16 ans, le jeune ailier droit Estêvão s’impose déjà comme la relève d’Endrick, le joueur à suivre et qui vaut déjà plusieurs dizaines de millions d’euros sur le marché des transferts alors qu’il ne totalise qu’un seul match sous les couleurs vertes de Palmeiras avec les professionnels.

Suivi par de nombreux clubs tels que le PSG ou encore Chelsea depuis plusieurs mois en raison de ses performances avec les équipes de jeune, Estêvão a disputé cette nuit son premier match avec les pros de Palmeiras. Aligné face au club uruguayen de Liverpool FC en Copa Libertadores, « Messinho » comme il est surnommé au Brésil a contribué au succès de son équipe en marquant dès son premier match avec les pros.

Le PSG suit Estêvão de près

Cela n’a pas échappé au très influent Fabrizio Romano, qui a profité de l’occasion pour rappeler que le PSG était très chaud pour recruter la star brésilienne, après avoir raté Endrick de peu face à la concurrence du Real Madrid. « Débuts fantastiques pour la star brésilienne Estêvão, surnommé « Messinho » depuis qu’il est enfant. Il a marqué lors de ses débuts en professionnel à l’âge de 16 ans, 11 mois et 18 jours. Chelsea et d’autres clubs continuent de le suivre. Le PSG s’est vu refuser une offre de 90 ME pour Estêvão + Endrick en 2022 » a rappelé le spécialiste du mercato sur son compte X. A n’en pas douter, les débuts de la pépite brésilienne avec les pros de Palmeiras va relancer l’intérêt des plus grands clubs et notamment de Paris, qui pourrait revenir très vite à la charge pour tenter de le recruter.