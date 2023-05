PSG : Le mercato de Neymar tourne à l’humiliation

Dans : PSG.

Par Corentin Facy

Sous contrat avec le PSG jusqu’en 2027, Neymar n’a aucunement l’intention de quitter Paris lors du prochain mercato estival.

En fin de contrat dans un mois, Lionel Messi a de grandes chances de quitter le Paris Saint-Germain cet été. En interne, Luis Campos rêve de faire un coup double en se séparant également de Neymar… mais il sera beaucoup plus difficile de faire partir l’international brésilien. Et pour cause, ce dernier est sous contrat avec le PSG jusqu’en juin 2027 et sa grosse blessure à la cheville fait de lui un joueur quasiment invendable.

Voir cette publication sur Instagram Une publication partagée par NJ 🇧🇷 (@neymarjr)

La Premier League pourrait néanmoins être une terre accueillante pour Neymar, où des clubs sont en mesure de lui offrir un salaire équivalent à celui qu’il perçoit au Paris Saint-Germain et un projet sportif qui tient la route en Europe. Newcastle, Chelsea ou plus récemment Manchester United ont parfois été associés à l’ancienne star du FC Barcelone, recrutée pour 220 millions d’euros par le PSG en 2017. Dans une interview accordée à Betfred, l’ancien attaquant mancunien Louis Saha a donné son avis sur un potentiel transfert de Neymar du côté de Manchester United alors que les pensionnaires d'Old Trafford pourraient bientôt changer de propriétaire et passer sous pavillon qatari.

Neymar en Premier League, l'avis de Louis Saha

Et pour l’ex-attaquant tricolore, il est clair que les Red Devils feraient une grave erreur en achetant Neymar, formidable pour les autres mais surtout par pour son club de cœur. Un sacré camouflet pour l’ancien crack de Santos, dont personne ne veut. « Ce serait formidable pour la Premier League que Neymar joue en Angleterre car c’est vraiment un joueur formidable » débute Louis Saha avant de poursuivre. « Je suis un grand fan du joueur sur le terrain, mais je ne pense pas qu’il ait répondu aux attentes lors des trois ou quatre dernières saisons avec le PSG » tempère-t-il.

🏆🎖@neymarjr parmi les 3 finalistes pour le titre de meilleur joueur FIFA de l'année ! 👏😎#Neymar pic.twitter.com/QYjJdLRoRN — Paris Saint-Germain (@PSG_inside) September 22, 2017

« Je ne voudrais pas le voir à Manchester United car une superstar comme lui attire trop l’attention médiatique et ce n’est pas bon. La structure de l’équipe est tellement importante et si fragile parfois que je pense que ce ne serait pas bon. Mais je crois vraiment qu’il serait une valeur ajoutée à la Premier League » a détaillé Louis Saha qui concrètement, adorerait voir Neymar dans le championnat anglais… mais estime en revanche que ce serait un mauvais choix pour les Red Devils. On imagine que le n°10 du PSG ne le prendra pas très bien, malgré quelques petits compliments glissés par l’ex-attaquant de l’Equipe de France. La question se posera toutefois si le Qatar rachète Manchester United, puisqu'il se murmure que cela pourrait faciliter une arrivée du "Ney" à Old Trafford.