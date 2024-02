PSG ‍: Asensio envoie un message clair à Luis Enrique

Dans : PSG.

Par Hadrien Rivayrand

Marco Asensio monte en puissance avec le PSG depuis quelques matchs. L'Espagnol compte bien apporter sa pierre en cette seconde partie de saison.

Le PSG va rentrer dans le vif du sujet ! Le club de la capitale va en effet recevoir la Real Sociedad ce mercredi soir au Parc des Princes en huitième de finale aller de la Ligue des champions. Et forcément, tous les joueurs de l'effectif de Luis Enrique voudront jouer cette rencontre. Mais les places sont chères et chaque apparition doit permettre aux joueurs de se montrer pour gagner des points. Depuis quelques rencontres, Marco Asensio fait partie des belles surprises du PSG. D'ailleurs, l'ancien du Real Madrid est convaincu qu'il peut apporter dans les grands rendez-vous.

Marco Asensio, Luis Enrique est fixé

Voir cette publication sur Instagram Une publication partagée par Marco Asensio (@marcoasensio10)

Lors d'une interview accordée à l'AFP, Marco Asensio a en effet dévoilé le fond de sa pensée sur la position qu'il préférait sur le terrain, envoyant un message plutôt clair à Luis Enrique. « C’est dans l’axe que je me sens le plus à l’aise et le plus dangereux. Nous jouons un football très dynamique, dans lequel il y a beaucoup de permutations, surtout en attaque. C’est un poste qui exige beaucoup au niveau défensif et tactique, et c’est dans ce domaine que j’essaie de m’améliorer avec l’aide de l’entraîneur et du staff », a notamment indiqué l'international espagnol, avant de se confier sur la Real Sociedad, qu'il connait bien : « Les matchs seront difficiles, compliqués. La Real est une équipe que je connais bien, ils jouent un très bon football, très efficace. C’est une équipe étonnante parce qu’elle a de grands joueurs locaux et un entraîneur qui a modelé son équipe depuis plusieurs années. Donc ça sera une double confrontation compliquée, mais nous ferons de notre mieux pour essayer de les battre et nous qualifier ». A Luis Enrique de désormais faire ses choix. Mais il peut se rassurer, ses troupes sont plus motivées que jamais avant le retour de la reine des compétitions européennes.