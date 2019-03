PSG : Le mercato de Neymar fait déjà trembler Paredes

Dans : PSG, Mercato.

Contrairement à son coéquipier Angel Di Maria, blessé et privé de rassemblement, Leandro Paredes est actuellement avec la sélection argentine.

L’occasion pour le milieu du Paris Saint-Germain de retrouver son capitaine Lionel Messi, qu’il considère comme son idole. « C'est un rêve de jouer à ses côtés, a confié le Parisien au quotidien local Clarin. C'est un gars tranquille et très humble. On peut penser qu'il se comporte différemment compte tenu de son niveau, mais pas du tout. Et en ce qui concerne le terrain, je ne vais rien vous apprendre. »

Dans un autre style, Paredes apprend aussi à connaître Neymar à Paris. Mais seulement en dehors des terrains pour le moment. « Je ne l'ai toujours pas vu jouer à côté de moi car il est toujours blessé et nous n'avons pas pu nous entraîner ensemble, mais Ney est un très bon gars, souriant, joyeux et toujours de bonne humeur », a décrit l’Argentin, impatient de servir l’ancien Barcelonais cette saison et la suivante. « J'espère qu'il restera au club cet été », a glissé la recrue hivernale, forcément au courant des rumeurs concernant le Real Madrid…