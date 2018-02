PSG : Le médecin du Brésil s'invite dans le dossier Neymar !

Dans : PSG, Ligue 1, Ligue des Champions.

Neymar sera-t-il oppérationnel pour le 8e de finale retour de la Ligue des Champions contre le Real Madrid dans une semaine ? Depuis dimanche soir, les versions diffèrent selon les médias et pour l’heure, rien ne semble acté. Interrogé par Globo, le docteur de la sélection brésilienne s’est invité dans ce dossier complexe. Selon Rodrigo Lasmar, il est (pour l’instant) impossible d’emettre un pronostic sur la participation du joueur pour PSG-Real.

« Pour le moment, ce que je sais c’est qu’il y a une entorse et une suspicion de fracture. Des examens complémentaires seront réalisés pour connaître la situation du joueur. Dans ces moments, il faut garder son calme. Le plus important c’est de voir les radios pour avoir un diagnostic clair. Après ça, il y a plusieurs options de traitement. Il n’y a pas de règle. Ce que nous devons absolument savoir c’est si c’est réellement une fracture et si c’est une fracture totale par exemple. Plusieurs facteurs médicaux seront pris en compte. Je parle constamment avec le médecin du PSG. C’est lui qui va me recevoir à Paris. Je vais discuter avec lui pour qu’il me montre les résultats des examens et tout ce qui a été fait jusqu’à présent. Dans le cas où il s’agit d’une fracture partielle, une fracture de ce type a plusieurs stades de gravité. Donc il faut que tout soit bien déterminé avant de définir ce qui sera fait en termes de traitement » a expliqué le docteur des Auriverdes. Autant dire qu’à part attendre, il n’y a pas grand-chose d’autre à faire. La suite au prochain épisode…