PSG : Le génie Mbappé, un régal pour les Marseillais

Dans : PSG.

Par Eric Bethsy

Entré pour la dernière demi-heure face au Bayern Munich (0-1) mardi en Ligue des Champions, Kylian Mbappé a changé le visage du Paris Saint-Germain à lui seul. Un véritable phénomène qui devrait mettre tout le monde d'accord.

C'est sans doute le seul motif d'espoir en vue du match retour. Battu à domicile par le Bayern Munich mardi, en huitième de finale aller de la Ligue des Champions, le Paris Saint-Germain pourra compter sur un Kylian Mbappé toujours aussi redoutable. Son retour de blessure précoce ne l'a pas empêché de changer la physionomie du match après son entrée à la 57e minute. Malgré son but refusé pour un hors-jeu de Nuno Mendes, l’attaquant parisien a encore impressionné Xavier Giraudon, en manque de superlatifs.

#PSGBAY #ChampionsLeague



💪 #Mbappe, une rentré qui change tout, comme pressenti



🗣️Xavier Giraudon : "Je ne sais plus quoi dire. Le joueur que c'est, l'exemple que c'est. Il a tout fait pour être là ce soir et il est tout près de sauver la baraque. Profitons de sa carrière." pic.twitter.com/p9fAgvgBaG — Europe 1 Sport (@Europe1Sport1) February 14, 2023

« Je ne sais plus quoi dire. Je fais partie de ceux qui avaient été outrés lorsqu'une partie de la France avait douté de ses qualités, à cause de sa supposée grosse tête parce qu'il avait raté un penalty à l'Euro, a commenté le journaliste sur Europe 1. Mais vous vous rendez compte du joueur que c'est ? Vous vous rendez compte de l'exemple pour les gosses ? Vous vous rendez compte de l'intelligence de ce qu'il fait ? »

« Il souffre. Il dit : "j'ai bossé jour et nuit pour y arriver." Pour connaître son entourage, c'est vrai, il a bossé jour et nuit pour jouer ce bout de match et pour aider les copains, a confirmé le chroniqueur de la radio. Et à l'arrivée il est tout près de marquer. C'est un joueur exceptionnel, un joueur qui fait rêver, un joueur qui fait qu'on a envie de prendre un train pour aller voir un match. »

Mbappé plus grand que les Bavarois

« On a mis longtemps à se rendre compte que Zidane et Platini étaient des joueurs exceptionnels. J'ai juste envie de dire, y compris à quelques copains marseillais, franchement profitez du moment que Kylian Mbappé est joueur de foot parce que c'est quand même quelque chose d'exceptionnel, a encouragé le spécialiste. Il a montré que c'était un joueur presque plus fort que les grands joueurs du Bayern. Il y avait de grands joueurs, mais Mbappé est au-dessus, ça en dit long. » Pas sûr que les rivaux marseillais soient prêts à applaudir Kylian Mbappé sous le maillot parisien.