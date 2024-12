PSG ‍: Le futur club de Kolo Muani va surprendre Luis Enrique

Dans : PSG.

Par Quentin Mallet

Peu en vue depuis son arrivée à l’été 2023, Randal Kolo Muani est poussé vers la sortie par le Paris Saint-Germain. Des rumeurs l’envoient au FC Barcelone pour se relancer, de quoi surprendre Luis Enrique, ancien de la maison.

Tout le monde se souvient de la manière dont s’est passé le recrutement de Randal Kolo Muani au Paris Saint-Germain. Les négociations avec l’Eintracht Francfort avaient été infructueuses pendant un long moment, jusqu’à ce que le club de la capitale accepte de poser 95 millions d’euros sur la table pour le déloger de la Bundesliga dans les dernières secondes du mercato d'été 2023. Force est de constater, un an et demi plus tard, que l’argent investi ne sera jamais récupéré. L’attaquant parisien ne parvient pas à faire son trou dans la formation de Luis Enrique. Pour se relancer, il pourrait surprendre son actuel entraineur en débarquant au FC Barcelone pour la deuxième partie de la saison.

Kolo Muani au Barça, un arrangement étonnant

PSG : Kolo Muani viré, les coachs de L1 deviennent fous https://t.co/zDe7jLmTFN — Foot01.com (@Foot01_com) December 19, 2024

Selon les informations de Fichajes, Randal Kolo Muani fait l’objet de sollicitations venues du FC Barcelone. A la recherche d’un nouvel attaquant polyvalent, la direction blaugrana se verrait bien tenter le coup, et ce, dès le mois de janvier prochain. Pourtant, le secteur offensif catalan est déjà bien pourvu. Le Paris Saint-Germain ne forcera pas pour garder un joueur qui déçoit systématiquement. Ancien du Barça, Luis Enrique pourrait être surpris par une telle opération. Il ne dira toutefois pas non à son remplacement par un joueur qui correspond plus à ses attentes.

Si réel intérêt il y a, un tel transfert ne sera pas si évident à réaliser. Malgré une cote qui a chuté de manière fulgurante (80ME en juin 2023, 30ME aujourd’hui), selon Transfermarkt, Randal Kolo Muani est sous contrat jusqu’en juin 2028. Le PSG est donc en position de force pour négocier son prix de vente. Face à un Barça dans l’urgence financière, un prêt avec option d’achat non obligatoire serait peut-être plus raisonnable. De quoi permettre au joueur de se relancer et au PSG d’espérer voir sa valeur sur le marché des transferts se rehausser avant le mercato estival 2025.