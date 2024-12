Achraf Hakimi jusqu'en 2029, le PSG frappe déjà fort

Dans : PSG.

Par Claude Dautel

Meilleur joueur du Paris Saint-Germain depuis le début de la saison, Achraf Hakimi n'a pas l'intention de quitter le club de la capitale. Le PSG a d'ores et déjà un accord avec le latéral marocain.

Certains le voyaient quitter le Paris Saint-Germain dans la foulée de Kylian Mbappé, la relation entre les deux joueurs étant fortes, au point même que son retour au Real Madrid avait même été évoqué en Espagne. Mais bien au contraire, Achraf Hakimi est non seulement resté au PSG, mais en plus celui qui est clairement le meilleur joueur parisien de cette première moitié de saison est déterminé à rester encore plus longtemps à Paris. Alors qu'officiellement son contrat s'achève en juin 2025, Andrés Onrubia, le correspondant à Paris du quotidien sport AS révèle que le défenseur international marocain a déjà donné son feu vert pour une prolongation aux dirigeants du Paris Saint-Germain.

Achraf Hakimi est très bien au PSG, il prolonge

Selon le journaliste, Achraf Hakimi et le PSG ont trouvé un accord pour une prolongation de trois ans de l'actuel contrat. « L'importance d'Achraf au sein du club de la capitale est telle que le PSG s'est empressé de le renouveler en début de saison. Bien que cela n'ait pas été officialisé, l'arrière droit a accepté une prolongation de contrat de deux saisons, jusqu'en 2029, réglant ainsi d'un seul coup les rumeurs selon lesquelles il était prêt à partir libre en 2026, car il ne se sentait pas à l'aise dans le vestiaire », explique le représentant du média espagnol, qui rappelle combien Luis Enrique a confiance dans Achraf Hakimi au moment où le Paris Saint-Germain a perdu toutes ses stars.

A 26 ans, l'arrière droit du PSG et de l'équipe du Maroc semble être au sommet de sa forme, et si Paris n'a pas vraiment brillé en Ligue des champions, Achraf Hakimi a souvent permis d'éviter le scénario catastrophe. De quoi convaincre les dirigeants parisiens, et notamment Nasser Al-Khelaifi de faire un effort financier afin de le conserver plus longtemps dans l'effectif. Actuellement payé 10,2 millions d'euros par saison, le joueur marocain devrait voir son salaire augmenter encore en échange de cette prolongation qui va rassurer les supporters parisiens, inquiets à l'idée de voir éventuellement Hakimi partir l'été prochain. Il ne reste plus au Paris Saint-Germain qu'à officialiser tout cela.