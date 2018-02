PSG : Le forfait de Neymar contre le Real officialisé avant PSG-OM ?

Dans : PSG, Ligue des Champions, Coupe d'Europe.

Il y a 24 heures, Unai Emery avait fait savoir que Neymar n'était pas encore définitivement forfait pour la rencontre retour de Ligue des champions face au Real Madrid. Mais la sortie médiatique du père de la star brésilienne a mis à mal les prévisions du coach du Paris SG, et cela oblige le club de la capitale à vite réagir histoire de ne pas se laisser imposer par Neymar Sr le tempo en matière de communication.

Et selon LCI, les choses devraient rapidement bouger dans les prochaines heures puisqu'une réunion est organisée au PSG sur ce sujet très précis et surtout très sensible. « Selon nos informations, les médecins du Paris Saint-Germain se réunissent ce mercredi après-midi pour décider de la durée d’indisponibilité de Neymar. Quoi qu'il en soit, le coup est dur pour les champions de France, défaits à l'aller (3-1) par un Real Madrid définitivement plus réaliste mais pas forcément supérieur dans le jeu », précise la chaîne d'information du groupe TF1. Le Paris Saint-Germain va donc reprendre la main dans le dossier Neymar, et probablement officialiser son forfait pour plusieurs semaines, et notamment pour la rencontre face au Real Madrid le 6 mars prochain. Reste à savoir si Neymar sera rétabli pour une éventuelle suite de la Ligue des champions pour le PSG.