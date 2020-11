PSG : Un agent russe lâche un scoop sur Mbappé

Dans : PSG.

Arrivés en même temps au PSG, Neymar et Mbappé ont de grandes chances d’avoir une trajectoire différente à partir de l’été prochain.

Si le Brésilien considère sérieusement de prolonger et effectue des appels du pied de plus en plus prononcés en ce sens, le Français est beaucoup plus fermé aux discussions, et envisage toujours son avenir par un départ à l’été 2021, notamment du côté d’un Real Madrid qui a économisé au dernier mercato pour avoir les moyens de le faire venir. Pour le moment, le clan Mbappé demeure officiellement très discret à ce sujet, et s’il y a un homme qui a su rester proche de l’entourage du champion du monde, c’est Vadim Vasilyev. L’ancien vice-président de l’AS Monaco l’a couvé lors de son passage en Principauté, et a ensuite gardé le contact. Désormais devenu agent, le Russe est beaucoup plus bavard que par le passé. Dans un entretien à Téléfoot, il a ainsi confié ses informations sur l’avenir de Mbappé, qui selon lui ne passe plus vraiment par la case PSG.

« L’avenir de Mbappé ? Ce sont des décisions très importantes, très lourdes. Aujourd’hui, on s’oriente plus pour un départ mais rien n’est impossible. Kylian est encore jeune et ce qu’il veut, c’est gagner des trophées. Il est ambitieux, il veut battre les records. Si demain Paris pouvait lui proposer un projet ambitieux où il se sent à l’aise, d’aller plus loin et avoir les chances de tout gagner dans sa vie, mais je dirais qu’il y a des chances », a livré Vadim Vasilyev, qui ne ferme pas totalement la porte à une prolongation, mais avoue que la tendance est clairement à un transfert en fin de saison.