PSG : Le Duc Rabiot n'est pas un voyou, il exige du respect !

Dans : PSG, Ligue 1.

La rupture étant totale entre Adrien Rabiot et le Paris Saint-Germain, les supporters du PSG ont déjà montré mardi soir qu'ils en voulaient terriblement au milieu de terrain formé au club, une banderole le visant directement. Mais même si désormais Adrien Rabiot est attaqué de partout et critiqué sur de nombreux aspect de sa carrière, Philippe Sanfourche estime que tout cela est scandaleux. Car pour le journaliste de RTL, Adrien Rabiot a plutôt eu un comportement exemplaire au Paris SG, ce qui n'est pas le cas de certains de ses coéquipiers.

Et Philippe Sanfourche de se lâcher. « Les soucis de Rabiot avec son retard pour prendre un bus ou d’autres trucs, je ne peux plus l’entendre. Ce n’est pas l’histoire de Rabiot au PSG, c’est l’histoire que certains racontent. La vraie histoire c’est que Rabiot est un joueur exemplaire à l’entraînement, un joueur qui depuis 7 ans ne fait pas une faute de carre, qui a éventuellement eu quelques petites histoires liées à ses prolongations de contrat, c’était des moments de tension car il voulait marquer le coup. Moi je dis que depuis 7 ans qu’il est professionnel il n’a pas fait une erreur. Et si tous les joueurs du Paris Saint-Germain, notamment certains qui sont beaucoup mieux payés que lui, étaient beaucoup plus sérieux à l’entraînement et à l’entraînement invisible, le club serait content » a confié le journaliste, visiblement dépité de voir le traitement musclé réservé à Adrien Rabiot.