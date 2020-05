PSG : Le dossier Pjanic enterré cette semaine ?

Dans : PSG.

A la recherche d’un milieu de terrain dans l’optique du prochain mercato, le PSG est très intéressé par le transfert de Miralem Pjanic.

La semaine dernière, RMC indiquait que Miralem Pjanic n’avait pas encore fait son choix entre le Paris Saint-Germain et le FC Barcelone, qui le courtise également. « Il n’a pas écarté le PSG, il est en réflexion même si comme on l’avait dit, le Barça est en avance » expliquait le journaliste Mohamed Bouhafsi. Cette semaine, il semble que l’avance du champion d’Espagne en titre se confirme puisque selon les informations compilées par Calcio Mercato, le transfert du Bosnien à Barcelone pourrait être définitivement ficelé… cette semaine ! Dans l’esprit des dirigeants de la Juventus Turin, l’option la plus plausible reste un échange entre Miralem Pjanic et Arthur. Le Brésilien, pas hyper chaud à l’idée de quitter Barcelone, pourrait bien finir par céder en rejoignant le champion d’Italie, d’autant qu’un agent très influent se mêle désormais au dossier afin de convaincre Arthur de signer à la Juventus.

Mattia De Sciglio pourrait également être inclus dans le deal en rejoignant la Catalogne. Par ailleurs, il est clairement expliqué que pour des raisons financières et budgétaires, les deux formations souhaitent impérativement conclure le dossier avant la fin de l’exercice comptable au 30 juin. Reste maintenant à voir si le Paris Saint-Germain a encore un espoir de griller la Juventus Turin. A priori, tout dépend d’Arthur, qui pourrait représenter une chance pour le PSG de récupérer Miralem Pjanic si finalement, il décidait de rester à Barcelone. Pour rappel, Leonardo suit de nombreux autres joueurs que l’international bosnien au milieu de terrain et pourrait activer les pistes Partey, Bakayoko ou encore Bennacer pour muscler son entrejeu en cas d'échec dans le dossier Pjanic.