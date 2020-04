PSG : Le dossier Ndombele brutalement anéanti par Mourinho ?

Dans : PSG.

Désireux de se renforcer au milieu de terrain l’été prochain, le PSG a fait de Tanguy Ndombele l’une de ses cibles privilégiées au mercato.

En situation d’échec à Tottenham, où il a été transféré pour 60 ME en provenance de l’Olympique Lyonnais l’été dernier, l’international tricolore plaît énormément à Leonardo. A tel point que le directeur sportif du Paris Saint-Germain avait tenté de le recruter il y a deux ans, lorsqu’il était encore le responsable du recrutement de l’AC Milan. L'admiration de Leonardo à l’égard de l’ancien Lyonnais ne date donc pas d’hier, preuve que cet intérêt estival du PSG est à prendre avec sérieux.

Oui mais voilà, Tanguy Ndombele n’a pas encore officiellement été placé sur la liste des transferts par Tottenham… et cela pourrait bien ne jamais arriver. Car à en croire les informations récoltées par le Daily Star, José Mourinho n’aurait pas encore fait une croix sur l’international tricolore. Malgré des relations tendues entre les deux hommes depuis la venue du Portugais à Londres, le « Special One » compterait toujours sur Tanguy Ndombele pour l’avenir. Une prise de position qui va automatiquement compliquer la tâche du Paris Saint-Germain dans ce dossier…

Des relations pourtant tendues avec Mourinho

Au début du mois de mars, après un match nul de Tottenham face à Burnley, José Mourinho s’en étant pourtant pris de manière assez virulente à l’ancien crack de l’OL. « Quelqu'un doit réaliser qu'on est en Premier League. J'espère qu'il va utiliser chaque minute sur le terrain et chaque minute en ayant conscience de ce qu'est la Premier League, pour s'améliorer. Beaucoup de joueurs fantastiques, lors de leur première saison dans un autre pays et pour des raisons diverses, ont du mal. Il y a eu beaucoup d'exemples de ce genre. Ndombele est un joueur de grand talent. Il doit savoir qu'il doit faire mieux et savoir que je ne peux pas continuer à lui donner du temps de jeu parce que l'équipe passe avant tout » pestait José Mourinho, lequel a visiblement mis de l’eau dans son vin en reconsidérant Tanguy Ndombele. Malheureusement pour le PSG.