PSG : C'est du sérieux, Leonardo compte se payer Ndombele

Le PSG, qui souhaite renforcer son milieu de terrain lors du prochain mercato, a fait de Tanguy Ndombele l’une de ses pistes privilégiées.

La semaine dernière, Foot-Mercato dévoilait que le Paris Saint-Germain était concrètement passé à l’offensive pour tenter de recruter l’ancien milieu de terrain de l’Olympique Lyonnais. Le média dévoilait notamment que le contact avait d’ores et déjà été établi entre les dirigeants du Paris SG et les représentants de l’international tricolore, en situation d’échec à Tottenham. Ce dimanche, l’intérêt du champion de France en titre pour Tanguy Ndombele est confirmé par Soccer Link. Le média dévoile notamment que le courant ne passe définitivement plus entre José Mourinho et Tanguy Ndombele, ce qui pousse l’ancien milieu de terrain de l’OL et d’Amiens vers un départ devenu inévitable au mercato.

Et à en croire Soccer Link, Tanguy Ndombele ne manquera pas de prétendants afin de rebondir dans un club de top niveau européen lors du prochain mercato. Désireux de renforcer son milieu de terrain cet été, Maurizio Sarri a notamment ciblé le joueur même si la Juventus Turin fait pour l’instant de Paul Pogba sa priorité absolue. Pour l’heure, c’est donc la piste menant au Paris Saint-Germain qui est la plus chaude puisque Leonardo est un fan absolu de Tanguy Ndombele, à tel point qu’il souhaitait le recruter en provenance de Lyon il y a deux ans lorsqu’il était encore aux manettes de l’AC Milan. Une information qui prouve à quel point le directeur sportif du Paris Saint-Germain apprécie le joueur, au potentiel énorme mais qui se trouve actuellement en situation d’échec en Premier League. La balle est désormais dans le camp de Tottenham, qui aura le choix de vendre Ndombele pour une somme légèrement inférieure à son prix d’achat (60 ME) ou de le conserver une saison de plus en espérant que sa valeur marchande remonte…