PSG ‍: Le dossier Kolo-Muani devient totalement fou

Dans : PSG.

Par Mehdi Lunay

L'avenir de Randal Kolo Muani est le principal feuilleton au PSG cet hiver. Barré par Luis Enrique, l'international français va s'en aller mais où ? La Juventus est devenue la grande favorite du dossier. Mais, le Milan AC n'a pas dit son dernier mot.

Randal Kolo Muani vit un hiver paradoxal. Complètement mis de côté par Luis Enrique au Paris Saint-Germain, l'ancien nantais est le joueur recevant le plus d'offres en Europe pour le moment. On ne compte plus les prétendants pour récupérer le meilleur buteur de l'Equipe de France en 2024 : Manchester United, Arsenal, Aston Villa, Chelsea sont cités notamment en Angleterre. Un championnat qui séduit le buteur passé par Francfort. Cependant, la Serie A et la Juventus ont repris des couleurs dans ce dossier complexe.

Le Milan AC se réveille aussi pour Kolo Muani

Confrontée à de sérieux problèmes d'efficacité offensive cette saison, la Vieille Dame fait de Kolo Muani sa priorité au mercato. Le club turinois est annoncé comme un point de chute sérieux puisque la presse italienne rapporte que Kolo Muani lui aurait déjà donné son accord. Cependant, le journaliste Gianluca Di Marzio ne veut pas enterrer le Milan AC. Selon le spécialiste du mercato européen, les Rossoneri ne lâchent pas Kolo Muani d'une semelle.

Huitième du championnat italien, Milan a autant besoin du joueur Parisien que la Juventus. Surtout, le club lombard est redevenu une destination séduisante en 2025. Il a nommé Sergio Conceiçao sur le banc et cela s'est déjà traduit par un titre avec la Supercoupe d'Italie remportée en Arabie Saoudite. Toutefois, pour inverser la tendance, l'AC Milan devra être costaud sur le plan financier. Cela fait plusieurs années que ce n'est pas le point fort des Rossoneri.