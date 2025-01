Dans : PSG.

Alors que tout semble indiquer qu’il va rejoindre la Premier League, Randal Kolo Muani pourrait surprendre tout le monde. Selon la presse italienne, l’attaquant du PSG a dit « oui » à la Juventus Turin.

Depuis le début du mercato, le Paris Saint-Germain espère boucler rapidement le départ de Randal Kolo Muani. L’attaquant français de 26 ans n’entre plus dans les plans de Luis Enrique et a accepté l’idée d’un départ. Encore faut-il que le joueur se mette d’accord avec son futur club et que celui-ci s’entende avec le PSG sur le transfert ou le prêt de l’international tricolore. Ces dernières heures, la Premier League s’impose comme la destination la plus probable pour l’ex-buteur de Francfort. Tottenham était notamment en pole pour rafler la mise, les Spurs ayant intensifié les négociations ces dernières heures.

Mais à la surprise générale, c’est la Juventus Turin qui pourrait s’attacher les services de Randal Kolo Muani lors de ce mercato hivernal. Et pour cause, Tuttosport révèle ce vendredi que le buteur français a dit « oui » aux dirigeants de la Juventus Turin. Randal Kolo Muani s’est entretenu avec le directeur technique du club italien Cristiano Giuntoli ainsi qu’avec l’entraîneur Thiago Motta et a donné son accord pour rejoindre la Juventus Turin en ce mois de janvier. Une grosse surprise tant on attendait un accord imminent avec un club anglais.

Kolo Muani a donné son accord à la Juventus

Le plus difficile reste toutefois à faire dans ce dossier, à savoir que le PSG et la Juve parviennent eux aussi à trouver un accord. L’idée d’un échange avec Dusan Valhovic n’est plus vraiment sur la table, car Thiago Motta estime que Randal Kolo Muani peut être complémentaire avec l’attaquant serbe lors de la seconde partie de saison. Les négociations vont plus probablement s’articuler autour d’un prêt avec option d’achat. Mais le Paris Saint-Germain a été très clair avec tous les courtisans de l’ancien Nantais, il ne partira cet hiver que si l’option d’achat est automatique afin de s’assurer un transfert définitif en juin prochain. Les négociations vont donc essentiellement porter sur le prix du futur transfert de Randal Kolo Muani à la Juventus Turin à présent.