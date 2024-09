Le PSG a vendu Payet à West Ham

Dans : PSG.

Par Guillaume Conte

Arrivé au PSG avec la réputation d'un joueur complet, efficace et polyvalent, Carlos Soler est sorti par la petite porte. Il est toutefois accueilli en grandes pompes à West Ham.

Avec la fin du mercato toujours rocambolesque et la trêve internationale, les supporters soufflent le chaud et le froid en ce début du mois de septembre. Des joueurs ont signé à la dernière minute, et ils n’ont toujours pas eu l’occasion de s’entraîner avec le groupe au complet, ni même bien sûr de disputer le moindre match. De quoi provoquer une certaine impatience. C’est le cas à West Ham où il a fallu attendre la dernière seconde du mercato pour voir Carlos Soler signer, à la demande insistante de l’entraineur des Hammers Julen Lopetegui. A son arrivée, les suiveurs du club londonien ont présenté l’Espagnol comme un nouveau Dimitri Payet, en raison de sa faculté à être décisif, sa qualité de passe et sa vision du jeu. Le PSG ne s'en était pas rendu compte...

Payet, mais sans la polémique

De quoi faire hurler certains fans de football, et pas seulement en France. Même en Angleterre, où le talent de Dimitri Payet n’a été aperçu sur la durée à West Ham, une telle comparaison a été jugée comme osée. Elle ne rend surtout pas service à Carlos Soler, qui va voir d’énormes attentes poindre, alors qu’il n’a pas joué une minute cette saison. « Ce sont surtout ses performances avec Valence, où il a pu montrer toutes ses qualités, qui ont permis de faire cette comparaison avec Payet. Ses qualités de passe, son côté dribbleur et sa créativité rappellent l’ancienne star de West Ham. Il ne faut pas oublier qu’à Valence, sur ses deux dernières saisons, il en était à 22 buts et 13 passes décisives. Il n’a pas pu confirmer cela au PSG. En ce qui concerne la comparaison avec Payet, espérons qu’il aura certaines de ses qualités, sans toute la dramaturgie connue avec le Français », a ainsi clamé le site spécialisé sur West Ham ClaretandHugh, qui se rappelle de la crise qu’avait piqué Dimitri Payet pour quitter Londres et rejoindre Marseille seulement 18 mois après son arrivée.