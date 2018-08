PSG : Le départ de Guedes change la vie de deux jeunes du PSG

Dans : PSG, Mercato, Ligue 1.

Cela fait plusieurs jours que les départs de Moussa Diaby et de Timothy Weah sont régulièrement évoqués.

Les deux jeunes joueurs du Paris Saint-Germain, courtisés en Ligue 1, devaient initialement faire leurs valises sous la forme d’un prêt sans option d’achat. Mais selon les informations de Téléfoot, leurs départs ne sont désormais plus à l’ordre du jour. Et pour cause, la perte de Gonçalo Guedes ne sera pas compensée et à en croire le journaliste Julien Maynard, Thomas Tuchel a ainsi demandé à sa direction de ne pas valider les départs de Weah et Diaby, deux joueurs offensifs.

« N’ayant pas obtenu les renforts qu’il souhaitait, Thomas Tuchel s’oppose au prêt de Moussa Diaby, qui était d’accord avec Montpellier. Le jeune attaquant devrait donc rester au PSG au moins pour la première partie de saison. Discussions pour une éventuelle prolongation stoppées » explique le journaliste de TF1 avant dévoquer la situation de Weah. « Malgré l’intérêt de Strasbourg, Timothy Weah devrait rester au PSG. Comme pour Moussa Diaby, Thomas Tuchel s’oppose à un prêt. Antero Henrique y était pourtant favorable ». Reste désormais à voir le temps de jeu que les deux jeunes joueurs du Paris Saint-Germain auront avec l’équipe première. Car la concurrence sera démentielle en attaque cette saison encore dans la capitale…