PSG : Le chassé-croisé de l'hiver fait pschitt au mercato

Dans : PSG.

Annoncé sur le départ en début de mercato, Leandro Paredes est finalement parti pour rester au Paris Saint-Germain en ce mois de janvier.

Pourtant, l’international argentin était annoncé avec insistance vers la Juventus Turin en ce mois de janvier. Un échange avec Emre Can, courtisé par ailleurs par le Borussia Dortmund, était à l’étude. Mais à en croire les informations obtenues par le Corriere dello Sport, le grand chassé-croisé de l’hiver n’aura finalement pas lieu au mercato. En effet, le média italien affirme que la Juventus Turin a finalement pris la décision de ne pas vendre Emre Can cet hiver. Ni au Paris Saint-Germain, ni dans un autre club.

La condition physique pour le moins douteuse de Sami Khedira, dont le retour ne devrait finalement pas intervenir avant mars, a notamment poussé les dirigeants de la Juventus Turin a conservé Emre Can, un joueur déjà intégré à l’effectif et aux méthodes de Maurizio Sarri. De plus, le Paris Saint-Germain a indiqué via son entraîneur Thomas Tuchel qu’il souhaitait conserver Leandro Paredes, lequel a effectué ses meilleurs matchs dans la capitale française durant le mois de décembre. Le gros deal du mercato d’hiver, qui aurait également pu concerner le polyvalent latéral Mattia De Sciglio, tombe donc définitivement à l’eau. Rien ne dit en revanche que le dossier Emre Can ne sera pas relancé par le Paris Saint-Germain à l’occasion du mercato estival.