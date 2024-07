PSG ‍: Le Benfica craque, cette pépite portugaise va signer

Dans : PSG.

Par Guillaume Conte

Nouveau coup au Portugal pour le PSG ? C'est en tout cas très bien parti avec une offre sur le point de faire mouche pour Joao Neves.

Le PSG inquiète par son immobilisme au mercato, n’ayant recruté que le gardien russe Matvey Safonov. Le coup d’accélérateur devrait intervenir dans les prochaines semaines, même si cela fait tard pour une équipe qui reprend le championnat dans un mois. Mais avec le départ de Kylian Mbappé, une nouvelle politique se met en place et Paris ne s’estime pas pressé de se renforcer. Néanmoins, bonne nouvelle pour les supporters parisiens, il y a un dossier qui avance très bien, étant données les informations publiées dans la presse en France et au Portugal. En effet, Joao Neves a bien compris le forcing du PSG pour le faire venir, et cela semble payer. Le joueur a en effet confié à ses dirigeants, par le biais de ses agents, qu’il se voyait désormais partir cet été pour signer à Paris.

Renato Sanches au Benfica ?

Une offre de 90 millions d’euros a été faite en ce sens pour la pépite portugaise, capable de mettre de l’impact et de jouer vers l’avant dans l’entrejeu. Ce sera encore un très gros achat pour le PSG pour un joueur de 19 ans, mais le Benfica Lisbonne semble y trouver son compte. Notamment si cela signifie en prime le retour de Renato Sanches, poussé dehors par Paris, et qui apprécierait de retrouver son ancien championnat pour tenter de relancer sa carrière. Tout se met donc en place, et le Benfica Lisbonne a déjà entamé des démarches pour son remplaçant selon O Jogo, signe que voir Joao Neves partir n’est clairement plus impensable. Une prise très couteuse pour Nasser Al-Khelaïfi, désireux de continuer à investir très gros sur les meilleurs jeunes joueurs du monde entier. Mais pour le moment les choix en provenance du Portugal ont été mitigés, avec Nuno Mendes et Vitinha en satisfaction, mais aussi Gonçalo Ramos, Manuel Ugarte, Cher Ndour et Danilo Pereira plutôt à ranger au niveau des déceptions.