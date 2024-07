PSG ‍: Le Bayern veut Xavi Simons dans sa dream team

Peu emballé par un retour au Paris Saint-Germain, Xavi Simons devrait repartir en prêt pour la saison prochaine. Plusieurs écuries européennes tentent d’obtenir ses faveurs. Mais pour le moment, c’est le Bayern Munich qui affiche la plus grande détermination. Y compris dans ses déclarations publiques.

Le Paris Saint-Germain a beau avoir changé sa politique, désormais moins basée sur les stars, Xavi Simons n’est pas pour autant rassuré. Le milieu offensif de 21 ans, et dont le contrat expire en 2027, doute du temps de jeu qu’il pourrait obtenir sous les ordres de l’entraîneur Luis Enrique. Le Néerlandais se dirige donc vers un nouveau prêt. Lui qui ne manque pas de propositions après ses performances ces derniers mois. Avant son Euro 2024 avec les Pays-Bas, Xavi Simons avait crevé l’écran pendant son prêt au RB Leipzig.

Ses 10 buts et 15 passes décisives toutes compétitions confondues avaient marqué les esprits en Allemagne. Il n’est donc pas étonnant de voir Leipzig solliciter un nouveau prêt, pendant que le Bayern Munich tente sa chance avec détermination. Le club bavarois est effectivement annoncé en pole pour la signature de l’international néerlandais. Cette semaine, le journal L’Equipe évoquait un possible prêt avec une obligation d’achat à 90 millions d’euros. C’est dire à quel point le Bayern Munich et son directeur sportif Max Eberl, passé par Leipzig, veulent attirer le Parisien.

🚨🔴 Bayern director Max Eberl on Xavi Simons deal: “I brought him to Leipzig… we saw in the Bundesliga and at the Euros that he is an outstanding footballer”.



