PSG : Le Barça veut Lionel Messi, la preuve !

Le FC Barcelone se prépare à lancer l'opération Lionel Messi, et est prêt à faire d'incroyables sacrifices pour faire revenir le numéro 30 du Paris SG.

Lionel Messi a certes fait comprendre qu’il ne prendrait aucune décision avant la fin de la Coupe du monde, cela n’empêche pas les clubs désireux de faire venir celui qui est encore considéré comme l’un des meilleurs joueurs au monde et qui est Ballon d’Or en titre, d’avancer leurs pions. Le PSG possède une option pour conserver l’Argentin une saison de plus, mais si l’accord a déjà été trouvé sur son salaire lors de cette éventuelle saison 2023-2024, il n’y a que La Pulga qui a le pouvoir de l’activer ou non. Une simple signature et le champion de France accomplirait son rêve de conserver un joueur qui montre encore clairement qu’il n’est pas fini, et qui possède en plus un pouvoir commercial et marketing indéniable.

Seulement, depuis que Lionel Messi a quitté le FC Barcelone contraint et forcé, le club catalan se mord les doigts. S’il explique qu’il n’avait à l’époque pas le choix et n’a même pas fait de contre-proposition à la prolongation de contrat de l’Argentin, il a ensuite pu dépenser des dizaines de millions d’euros sans trembler dès le mois de janvier suivant. Une preuve que la situation s’est arrangée, peut-être aussi parce que le salaire du multiple Ballon d’Or n’était plus là.

Le Barça vire trois cadres historiques

Quoi qu’il en soit, le Barça, par la voix de son président Joan Laporta, a fait comprendre qu’il rêverait de récupérer Lionel Messi, et pas seulement comme ambassadeur du club quand il aura terminé sa carrière, mais bien comme joueur pour les prochaines saisons. Pour cela, les Blaugrana sont prêts à effectuer d’incroyables efforts, alors que l’entraineur en place, Xavi, est un ancien coéquipier et un grand fan de La Pulga. Selon Sport, le FC Barcelone envisage d’économiser plus de 150 millions d’euros avec le départs de joueurs emblématiques mais qui ne sont plus au sommet de leur forme. L’été prochain, Sergio Busquets, qui se voit déjà aux Etats-Unis, Jordi Alba et Gérard Piqué ne seront ainsi pas retenus. Un crève-coeur pour les socios, mais un allègement spectaculaire de la masse salariale, qui pourrait ainsi diminuer de quasiment 30 %.

Cet été, le football européen a vu que le Barça était capable d’investir de grosses sommes, avec quasiment 200 millions d’euros de lâchés pour faire venir des recrues de taille comme Robert Lewandowski, Jules Koundé ou Raphinha. Des dépenses rendues possibles en liquidant les bijoux de famille du club catalan, qui a cédé des parts de ses sociétés ou de ses droits à l’image. Mais le plus difficile aura finalement été de faire valider ces nouveaux contrats par la Liga, en raison d’une masse salariale trop copieuse. Ce coup de balai colossal aurait en effet pour but de faciliter l’arrivée d’un joueur comme Lionel Messi, même sans indemnités de transfert à payer.