PSG : Le Barça contacte Rabiot, la vengeance surprise d’Al-Khelaïfi

Dans : PSG, Mercato, Liga.

Nasser Al-Khelaïfi s’exprime peu ces derniers temps, mais il a néanmoins fait savoir l’été dernier qu’il n’aimait pas voir certains clubs s’approcher de ses joueurs sous contrat.

Visiblement, le reproche concerne en particulier le FC Barcelone, qui drague sans trop se cacher Adrien Rabiot. Si ce dernier entame la dernière année de son contrat, il ne sera officiellement disponible à la négociation avec d’autres clubs qu’au 1er janvier 2019. Cela n’empêche pas ses agents et Eric Abidal, le directeur sportif du club catalan, de discuter déjà contrat en vue de son avenir Blaugrana.

Et pour se venger, le président du Paris Saint-Germain a pris une drôle de décision dernièrement. Selon L’Equipe, Nasser Al-Khelaïfi a tout simplement interdit de présence à Barcelone un analyste de données des matchs du PSG, qui était attendu parmi les participants à un symposium au Camp Nou. Ce rassemblement annuel convie des clubs, des sponsors, des fédérations et des spécialistes pour s’ouvrir à des nouveautés, des études statistiques ou des données numériques dans le sport. Ce sera sans le représentant du Paris SG, qui devait y participer, mais a finalement vu son président, excédé par les contacts entre le Barça et Rabiot, y mettre un étrange véto.