PSG ‍: Lautaro Martinez est une cible, Osimhen est un leurre

Dans : PSG.

Par Hadrien Rivayrand

L'été prochain, le PSG sera particulièrement actif sur le marché des transferts. Le club de la capitale cherche toujours le remplaçant parfait de Kylian Mbappé.

Le PSG va perdre Kylian Mbappé et les observateurs sont bien curieux de savoir par qui le champion du monde français va être remplacé. Le board francilien multiplie les pistes et aurait coché le nom de Victor Osimhen. Il faut dire que le joueur de Naples ne vit pas une grande saison en Serie A et veut quitter le club l'été prochain. Problème, la clause énorme de Nigérian, qui s'élève à plus de 150 millions d'euros. S'il fait partie des priorités, il n'est pas le seul attaquant évoluant en Italie qui plait beaucoup au Paris Saint-Germain. Ce n'est pas l'agent Andrea D'Amico qui dira le contraire...

Osimhen au PSG ? Pas si vite

⚽️ Le but de @KMbappe

🎂 L'anniversaire de @FabianRP52

🏆 La qualification en finale de la Coupe de France



Revivez #PSGSRFC, demi-finale de la #CDF, à travers l'inside du match ! 🔴🔵 pic.twitter.com/XJ6sCXkSoM — Paris Saint-Germain (@PSG_inside) April 5, 2024

Lors d'une interview accordée à Kiss Kiss Napoli, D'Amico a en effet lâché qu'un profil comme... Lautaro Martinez est plus recherché par le PSG. « J'étais récemment à Paris et j'ai parlé hier soir avec les dirigeants du PSG et eux aussi ont investi 160 millions pour trois attaquants, ils savent que Mbappé va partir et eux aussi sont attentifs à la construction. Je n'ai pas parlé d'Osimhen, je pense que le remplaçant de Mbappé est différent du profil d'Osimhen. Ils recherchent un joueur comme Lautaro Martinez », a notamment indiqué le célèbre agent, qui lâche là une petite bombe pour les fans du PSG.

L'Argentin de l'Inter ne sera cependant pas facile non plus à déloger. Il est le capitaine des Lombards et souhaitera avoir un rôle majeur en cas de départ d'Italie. La direction interiste ne fera aucun cadeau au club de la capitale et un montant supérieur à 100 millions d'euros sera aisément demandé. Reste à savoir si le PSG est prêt à faire sauter la banque. Tous les scenarii sont envisageables avec le Qatar.