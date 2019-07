PSG : Laurent Blanc défend Rabiot et cartonne Al-Khelaïfi

Dans : PSG, Mercato, Serie A.

Joueur libre depuis ce lundi, Adrien Rabiot s’est engagé dans la foulée à la Juventus Turin, qui a l’art de séduire les éléments sans contrat.

Une arrivée très appréciée en Italien, où le fait de ne pas débourser un centime pour récupérer un joueur qui était titulaire indiscutable avant son embrouille avec la direction parisienne, est déjà perçu comme une bonne affaire. Le PSG ne peut pas en dire de même, lui qui a laissé filer l’un de ses grands espoirs, et l’un des fleurons de son centre de formation. Et ce n’est pas un hasard pour Laurent Blanc, qui a entrainé Adrien Rabiot, apprécie son talent et son caractère, et estime qu’une fois encore, les dirigeants parisiens n’ont pas su gérer ce dossier.

« Rabiot ? Le club est retombé dans ses erreurs faites il y a cinq ans. ll avait un accord avec la Roma, mais on avait réussi à la retenir in extremis. Si ça s’est répété, c’est que quelque chose ne fonctionne pas au mieux au PSG. C’est un garçon avec du caractère. La qualité des grands joueurs. Je me souviens de l’embrouille avec Ibrahimovic, qui le respectait. Il l’appelait le “petit Rabiot” car il lui reconnaissait les traits du grand joueur », a livré le « Président » à la Gazzetta dello Sport. Un tacle adressé à Antero Henrique, qui s’est braqué totalement, et à Nasser Al-Khelaïfi, qui était persuadé que tout finirait par s’arranger, et a laissé la situation se dégrader jusqu’à ce qu’elle soit irrécupérable.