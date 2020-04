PSG : Latour met le Qatar en garde dans le dossier Mbappé

Dans : PSG.

« Décollage différé ». Dans son édition de lundi, le journal L’Equipe affirmait que Neymar et Kylian Mbappé ne quitteraient pas le PSG cet été.

Le doute est toujours permis concernant Neymar, plus que jamais dans le viseur du FC Barcelone au mercato. En revanche, il est désormais quasiment acté que Kylian Mbappé ne quittera pas le Paris Saint-Germain, en dépit de l’intérêt du Real Madrid. Ce mardi, le journal madrilène AS confirmait d’ailleurs que le Real allait patiemment attendre 2021 avant de soumettre une offre d’envergure au PSG pour Kylian Mbappé… en espérant que le Français n’ait pas prolongé. Pour rappel, l’ancien buteur de l’AS Monaco est sous contrat avec Paris jusqu’en 2022 et pour l’heure, il ne s’est pas encore prononcé favorablement au sujet d’une prolongation de contrat. Ce qui inquiète Bertrand Latour…

« Le fait que Neymar et Mbappé restent au PSG, c’est plutôt une bonne nouvelle, même si on peut dissocier les deux candidats. Si c’est clair, net et précis pour Kylian Mbappé, pour Neymar il pourrait y avoir quelques fenêtres de tir si le Paris Saint-Germain s’y retrouvait financièrement et sa vente ne serait faite que si c’est suffisamment cher. Mais concernant Mbappé, ce qui me frappe avec cette inflexibilité du PSG, c’est qu’il va tout de même falloir trouver une solution. Il est à deux ans de la fin de son contrat, mais dans six mois, Paris sera de moins en moins en position de force. Il ne va pas falloir que les dirigeants parisiens tombent dans cet écueil, mais c’est Kylian Mbappé qui donne le tempo » a indiqué le consultant de La Chaîne L’Equipe dans des propos rapportés par FootRadio.com. De toute évidence, le dossier de la prolongation de Kylian Mbappé est une priorité pour l’Emir du Qatar et pour les dirigeants du Paris Saint-Germain. Car si l’international tricolore venait à refuser une prolongation, alors Leonardo serait presque dans l’obligation de vendre Mbappé à l’intersaison de 2021.