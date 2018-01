PSG : Larqué fait la morale à Cavani et Pastore, sans oublier Emery

Dans : PSG, Ligue 1.

Programmée mardi, la reprise du Paris Saint-Germain a finalement été repoussée à mercredi afin que les joueurs bénéficient d’un jour de vacances supplémentaire.

Visiblement, ce n’était pas suffisant aux yeux d’Edinson Cavani et de Javier Pastore, tous les deux absents pour les premiers entraînements de l’année. Evidemment, ce contretemps n’a pas du tout plu en interne, ni en dehors du club francilien. En effet, Jean-Michel Larqué estime que les deux retardataires ont manqué de respect au groupe. Choqué, le consultant de RMC s’est souvenu de son ancien coéquipier argentin Osvaldo Piazza, le défenseur central qui, lui, n’avait « jamais eu une demi-journée de retard ».

Mais Cavani et Pastore ne sont pas les seuls Parisiens critiqués dans cette affaire puisque le coach Unai Emery en prend aussi pour son grade. « Ils devaient reprendre plus tôt, et n’ont finalement repris que le 3 janvier. (…) Quatre jours de préparation pour douze jours de vacances… Je ne comprends pas Unai Emery », a commenté l’ex-Stéphanois, qui n’oubliera pas cet incident si le PSG ne surclasse pas Rennes dimanche soir en Coupe de France.