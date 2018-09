PSG : La recette d'Eto'o pour gagner la C1, ça ne va pas plaire à Neymar

Dans : PSG, Ligue des Champions.

Cette saison encore, l’objectif n°1 du Paris Saint-Germain sera de remporter la Ligue des Champions.

Grand supporter du club de la capitale et vainqueur de cette compétition européenne à trois reprises, Samuel Eto’o a donné quelques petits conseils aux joueurs du PSG, sur Canal Plus Sport. Selon l’ex-attaquant du FC Barcelone, il est indispensable pour le champion de France en titre de défendre en équipe, « comme la France, qui a gagné la Coupe du monde ». On a quand même du mal à imaginer Thomas Tuchel copier Didier Deschamps…

« Je souhaite vivement que le PSG remporte la Ligue des Champions. Le PSG a les moyens de le faire, mais pour gagner il faut jouer en équipe. C'est ça le secret en Ligue des Champions. Si vous défendez tous, vous avez beaucoup de chances de gagner. La France a gagné la Coupe du Monde parce qu'elle défendait très bien. On connaît que Neymar peut dribbler tout le stade, mais on veut voir le Neymar qui va défendre qui va courir après un défenseur. C'est ça, il faut qu'il vienne aider ses défenseurs, qu'il court et qu'il fasse des kilomètres. Cavani le fait, mais si tu as un seul joueur qui fait les efforts en attaque ce n'est pas suffisant. Kylian va le faire, car il le fait tout le temps, mais notre symbole aujourd'hui, c'est Neymar. S'il le fait dix fois, tous les autres vont se retourner et le faire aussi » a expliqué un Samuel Eto’o, qui demande clairement à Mbappé et Neymar des efforts défensifs conséquents pour amener le PSG sur le toit de l'Europe.