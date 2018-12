PSG : La qualification ou la honte, Dugarry met Paris sous pression

Dans : PSG, Ligue des Champions, Coupe d'Europe.

Mardi soir, le Paris Saint-Germain devra ramener au moins un point de son déplacement à Belgrade pour valider sa qualification en 8es de finale de la Ligue des Champions. L’équipe de Thomas Tuchel devra faire face à une ambiance hostile. Mais selon Christophe Dugarry, il serait tout simplement honteux que le PSG n’accroche pas au moins le match nul contre une équipe battue 6-1 au match aller sur la pelouse du Parc des Princes.

« Je ne suis pas inquiet parce que Paris nous a montré cette année qu’ils étaient capables de se mettre “le cul par terre”. Si c’était les tribunes qui gagnaient les matches ça ferait longtemps qu’en Turquie ou en Grèce, ils auraient gagné la Ligue des champions. Ces joueurs sont préparés, formatés à ce genre de match. Naples et Liverpool ont été accrochés car ils ont eu de la suffisance. Si Paris a cette suffisance-là après ce qu’ils ont réalisé depuis le début de la Ligue des champions, tant pis pour eux. Là ce sera la plus grosse honte du football français. Te faire éliminer au premier tour alors que tu as un nul à aller faire à l’Étoile Rouge de Belgrade et que tu trembles un peu, si c’est le cas ça serait honteux pour le PSG de ne pas aller chercher, au moins, un match nul pour se qualifier » a expliqué, sur RMC Sport, Christophe Dugarry, lequel sera donc sans pitié pour le PSG en cas de défaite à Belgrade. Un revers qui serait catastrophique pour le champion de France en titre…