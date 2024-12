PSG ‍: La presse défonce Barcola, Luis Enrique est outré

Dans : PSG.

Par Corentin Facy

Décevant ces dernières semaines, Bradley Barcola a encore raté son match contre l’AS Monaco mercredi. Ce qui vaut à l’ancien Lyonnais de vives critiques dans la presse mais heureusement, l’international français peut compter sur le soutien de son entraîneur Luis Enrique.

Les relations n’ont pas toujours été au beau fixe entre Luis Enrique et Bradley Barcola ces dernières semaines. Les consignes du coach espagnol ont parfois frustré l’attaquant formé à l’Olympique Lyonnais. Mais dans une période moins faste pour lui, l’international français peut se féliciter de compter sur le soutien de son coach. Sur le banc contre l’OL puis titulaire face à l’ASM, Bradley Barcola n’a pas brillé en Principauté, ce qui lui a valu de nouvelles critiques. Son statut est remis en cause à tel point que sa titularisation contre Lens en Coupe de France fait débat. Mais ce samedi en conférence de presse, Luis Enrique a volé au secours de l'attaquant du Paris Saint-Germain en critiquant notamment la versatilité des médias.

« Pour vous, il était comme Maradona et maintenant… »

« Faut-il le mettre en concurrence ? Je suis très content avec Bradley. Pour vous, il était comme Maradona en début de saison, et maintenant vous ne l'aimez pas... Ca ne marche pas comme ça. Je suis content de lui. Je veux qu'il continue à s'améliorer. Tous les joueurs peuvent avoir des hauts et des bas, ce qui compte c'est d'atteindre les objectifs de l'équipe. Je suis très content de toute l'équipe, peu importe les buts » a lancé Luis Enrique face aux médias à 24 heures du 32e de finale du Paris Saint-Germain contre le RC Lens en Coupe de France. On ignore si Bradley Barcola sera titulaire alors que Luis Enrique dispose de solutions offensives multiples avec Désiré Doué, Gonçalo Ramos, Lee Kang-In, Ousmane Dembélé ou encore Marco Asensio. Mais une chose est certaine, l’entraîneur espagnol du Paris Saint-Germain a témoigné son soutien à l’égard de son ailier gauche et ce dernier saura l’apprécier à sa juste valeur.