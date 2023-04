PSG : La première victime du destockage estival est connue

Dans : PSG.

Par Corentin Facy

Luis Campos a l’intention de faire le ménage au PSG l’été prochain, et espère boucler de nombreux départs au mercato. Hugo Ekitike est clairement ciblé.

Le prochain mercato du Paris Saint-Germain sera celui de tous les bouleversements dans l’effectif. C’est tout du moins le souhait de Luis Campos. Aux manettes de la direction sportive depuis un an, le Portugais n’a pas encore convaincu ses dirigeants pour le moment, notamment en raison de ses deux premiers mercatos ratés. Mais selon Le Parisien, l’ancien directeur sportif de Monaco et de Lille a bien l’intention d’inverser la donne.

Ekitike première victime du ménage de Campos au PSG ?

Son objectif est notamment de dégraisser un maximum afin de rebâtir en très grande majorité l’effectif. Lionel Messi ne sera pas retenu, Neymar est à vendre, mais pas seulement. Luis Campos a prévenu les joueurs parisiens que ceux qui ne jouent pas le jeu à fond durant cette fin de saison ne seront pas conservés cet été. Une véritable menace de la part du recruteur parisien, et qui pourrait faire un bon nombre de victimes. A en croire Le Parisien, la première d’entre elles a de bonnes chances de se nommer Hugo Ekitike.

Voir cette publication sur Instagram Une publication partagée par Hugo Ekitike (@hekitike)

Recruté pour 35 millions d’euros à Reims l’été dernier à l’initiative de Nasser Al-Khelaïfi, l’attaquant français de 20 ans déçoit cruellement au PSG, où il n’a inscrit que quatre buts en 27 matchs disputés. Le quotidien francilien affirme qu’il a d’ores et déjà été placé sur la liste des transferts par sa direction, qui ne se montrera pas trop gourmande au vu du salaire colossal perçu par Hugo Ekitike (environ 600.000 euros bruts mensuels). Chose inespérée pour le PSG au vu de l’énorme flop de l’attaquant tricolore dans la capitale, Hugo Ekitike a des touches.

Des touches en Allemagne pour Ekitike

En effet, le journal dévoile que plusieurs clubs de Bundesliga suivent avec la plus grande attention la situation d’Ekitike, suivi par Dortmund et Newcastle il y a un an et qui a toujours des courtisans. Récemment, des rumeurs faisaient état d’une volonté au PSG de négocier avec Francfort un possible échange entre Randal Kolo-Muani et l’ex-attaquant de Reims. Reste maintenant à voir si cela se confirmera et si Paris trouvera une porte de sortie à son jeune buteur dès cet été, en Allemagne ou ailleurs. L’espoir fait en tout cas vivre et Luis Campos en a dans ce dossier, où il croit en ses chances de placer Hugo Ekitike rapidement dans un nouveau club. Un bon moyen pour le PSG de limiter la casse financièrement par ailleurs.