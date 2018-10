PSG : La note phénoménale de Neymar dans L'Equipe !

Dans : PSG, Ligue des Champions, Coupe d'Europe.

Evidemment les grincheux diront que c'est au printemps que l'on pourra juger du vrai niveau en Ligue des Champions, mais il faut tout de même se délecter du match joué et gagné par le Paris Saint-Germain mercredi soir au Parc des Princes face à l'Etoile Rouge de Belgrade. Et dans ce triomphe du PSG, un joueur a évidemment eu la vedette, il s'agit de Neymar, auteur d'un triplé et qui a rendu une copie parfaite ou presque, notamment grâce à son attitude et ses gestes altruistes.

Résultat, la star brésilienne du Paris Saint-Germain hérite dans le quotidien L'Equipe, pourtant pas toujours tendre avec Neymar, d'une note rare en Ligue des champions à savoir un 9 sur 10. « Une impression phénoménale. Toujours en mouvement, il a été dans tous les coups et ça se traduit par son triplé. Aligné en meneur axial, il a souvent décroché et martyrisé les joueurs serbes par ses dribbles, ses accélérations, ses passes ciselées. Pour couronner le tout, une activité défensive remarquée », constate le quotidien sportif, qui a fait de Neymar sa star de la soirée de Ligue des champions. Difficile de dire ou d'écrire le contraire.