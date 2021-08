PSG : La maire de Paris veut Messi et Mbappé, ordre est donné au Qatar

Dans : PSG.

Anne Hidalgo s'apprête à recevoir le drapeau officiel des Jeux Olympiques, puisque les JO de Tokyo s'achèvent, mais la maire de Paris est également enthousiaste à l'idée de voir Lionel Messi arriver dans la capitale. L'élue souhaite également que Kylian Mbappé reste au PSG.

Dans trois ans, Paris va recevoir les Jeux Olympiques et une cérémonie est organisée ce dimanche à la Tour Eiffel afin de célébrer le passage de témoin entre la capitale japonaise et celle de la France. Pour Anne Hidalgo, il s’agit bien évidemment d’un moment très spécial, mais la maire de Paris a bien compris que la probable signature de Lionel Messi au PSG est également un événement planétaire qui va apporter un énième coup de projecteur sur le club de la capitale et donc sur Paris. Même si elle n’est pas fan de football, l’élue socialiste fréquente le Parc des Princes, et elle est parfaitement consciente de ce que le Qatar fait pour permettre au PSG d’avoir une équipe légendaire. Alors, au moment où Nasser Al-Khelaifi s’apprête à finaliser la signature de la star argentine du FC Barcelone, Anne Hidalgo veut faire entendre sa voix.

Sans se mêler du mercato parisien, la maire de Paris souhaite que si le PSG recrute Lionel Messi, cela ne se fasse pas au détriment d’un autre dossier chaud du mercato, celui qui concerne Kylian Mbappé. « Son arrivée au PSG serait une excellente nouvelle. Messi est un immense joueur, une belle personne qui par sa fidélité à son club de toujours montre qu’il a de vraies valeurs. Mais je ne veux pas que ce soit au détriment de Kylian Mbappé, je veux bien les deux, mais pas un départ de Kylian », prévient Anne Hidalgo, qui est une fan de l’attaquant français du Paris Saint-Germain.

La Tour Eiffel pour Lionel Messi ?

Pour en revenir au dossier Lionel Messi, si la Tour Eiffel est ce dimanche le théâtre d'une cérémonie liée aux Jeux Olympiques il se chuchote toujours que le plus célèbre monument pourrait être utilisé pour l'annonce de la signature de la Pulga, ou du moins pour sa présentation officielle. Même si une réservation de la Dame de Fer pour le mardi 10 mai par le PSG a été démentie, l'hypothèse circule toujours. En 2017, le Paris Saint-Germain avait utilisé la Tour Eiffel lors de la signature officielle de Neymar, l'idée pourrait donc être reprise.