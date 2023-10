PSG ‍: La Ligue 1 et son niveau, Lucas Hernandez est choqué

Dans : PSG.

Par Hadrien Rivayrand

L'été dernier, Lucas Hernandez a signé au PSG. De quoi donner l'occasion à l'international français de découvrir la Ligue 1.

Depuis son arrivée au PSG l'été dernier, Lucas Hernandez est l'un des joueurs les plus utilisés. L'ancien du Bayern profite en effet de l'absence longue durée de Nuno Mendes pour enchainer les rencontres. Et le moins que l'on puisse dire, c'est que Lucas Hernandez se montre à la hauteur de son statut. Fiable et concentré, le champion du monde 2018 a vite fait taire les doutes à son sujet. Son état d'esprit est très apprécié, lui qui ne prend aucun match à la légère. D'ailleurs, il a été agréablement surpris par le niveau de la Ligue 1, même si Lucas Hernandez savait déjà un peu à quoi s'attendre.

Lucas Hernandez adore le foot français

Lors de quelques mots échangés dans Ouest-France, le Français en a dit plus sur le sujet et invité les fans et observateurs de football français à se rendre compte du très bon niveau de la Ligue 1. « La Ligue 1, à l’étranger, est jugée comme une compétition très physique. On le sait, on le voit quand on rencontre des équipes françaises en Ligue des champions. Il y a beaucoup de qualité, de jeunes joueurs avec énormément de qualités. En France, on ne se rend pas compte du niveau de la Ligue 1. Mais vu d’Allemagne, où je jouais ces dernières années, on trouve les équipes françaises très très fortes physiquement et tactiquement. J’étais conscient du niveau de la Ligue 1. On est le Paris SG, on est l’équipe favorite, mais beaucoup de clubs peuvent nous mettre en difficulté, même au Parc des Princes. Il n’y a pas d’équipes faciles à affronter en Ligue 1 », a notamment souligné Lucas Hernandez, qui ne prend aucun match pour acquis et qui pense que la lutte pour le titre sera plus serrée qu'annoncée. En ce début de saison, Monaco ou encore Nice tiennent la dragée haute au PSG.