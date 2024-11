PSG ‍: La goal-line est formelle, le but au millimètre près

Dans : PSG.

Par Corentin Facy

Le début de match du PSG est très tranquille à Angers. Malgré une équipe un peu remaniée, le leader a rapidement pris les opérations en mains et mène 2-0 après 20 minutes.

Mais l'ouverture du score du PSG a fait l'objet d'une longue vérification. Et pour cause, la frappe de Kang-in Lee a été sauvée sur la ligne, mais visuellement, il n'était pas possible de voir que le ballon était entré. La goal-line a indiqué à Benoit Millot qu'il n'y avait pas de doute à avoir et la VAR a confirmé le but du Paris SG. Mais quelques minutes après la validation du but, la réalisation de DAZN a montré l'image 3D permettant de confirmer le but du sud-Coréen. Et le moins que l'on puisse dire, c'est que l'image est au millimètre près et si, effectivement, le but est bien valable, on peut dire que cela s'est joué à rien. Une grosse frustration pour le SCO, qui n'aura pas tenu longtemps le match nul.

🤏 BUUUUUT DE LEE KANG-IN !! La Goal Line Technology valide le but du joueur parisien !



Pour voir le but gratuitement, c'est avec DAZN sur l'app Free FOOT ➡️ https://t.co/bsS765TOCc #SCOPSG pic.twitter.com/VuBULCVS61 — Free FOOT (@FreeFoot) November 9, 2024