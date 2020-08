PSG : La France a choqué Neymar pendant la crise

Dans : PSG.

Durant la crise sanitaire du Covid-19, la France a très rapidement pris la décision de siffler la fin de la saison 2019-2020 de Ligue 1.

Les autres championnats ont pris leur temps, avant de finalement acter la reprise de leurs championnats respectifs. La France est donc le seul pays du top 5 européen dans lequel le championnat n’a pas été à son terme. Une mesure de précautions pour certains, une aberration pour d’autres. La décision n’a pas fait l’unanimité auprès des observateurs, mais elle a également beaucoup divisé les joueurs. Dans la presse, plusieurs acteurs de la Ligue 1 avaient exprimé leur soulagement de voir le championnat définitivement stoppé. Ce n’est pas le cas de Neymar, lequel a été très surpris par la décision aussi rapide de mettre un terme à la saison, comme le rapporte son compatriote Bruno Guimaraes dans L'Equipe.

« Non, je n'ai pas compris, parce que tous les grands Championnats européens ont repris sauf la France, il restait dix matches à jouer, c'était beaucoup et on aurait pu finir à une place bien meilleure (7e au final). La décision a été précipitée, tout le monde pense que ça a été une mauvaise décision, pas seulement pour nous ou pour Paris par rapport à la Ligue des champions mais pour toutes les équipes, qui auraient pu perdre moins d'argent. Après la finale de la Coupe de la Ligue, j'en ai parlé avec Neymar. Comme moi, il n'a pas compris » a fait savoir le milieu de terrain de l’Olympique Lyonnais, selon qui la star du Paris Saint-Germain a mal accueilli cette nouvelle annoncée par Edouard Philippe à l’époque. Espérons maintenant que la Ligue 1 puisse reprendre dans les meilleures conditions possibles en août, malgré la recrudescence de cas au sein des joueurs…