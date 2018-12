PSG : La foudre de l'UEFA va tomber sur Paris !

Dans : PSG, Ligue des Champions, Coupe d'Europe.

Malgré sa brillante qualification pour les huitièmes de finale de la Ligue des champions, et à trois jours du tirage au sort de la C1, le Paris Saint-Germain aura le regard tourné vers le siège de l'UEFA ce vendredi. Car l'instance européenne, ou plutôt sa commission de discipline, s'est réunie jeudi afin de plancher sur une éventuelle sanction du PSG et de ses supporters suite aux incidents intervenus à l'extérieur du Parc des Princes lors de la réception de l'Etoile Rouge de Belgrade en octobre. Ce soir-là, de violentes bagarres avaient opposé quelques Ultras du PSG à leurs homologues serbes.

Et c'est ce vendredi que l'UEFA va dévoiler la lourdeur de la sanction. De quoi inquiéter Nasser Al-Khelaifi et le Paris Saint-Germain puisque la commission de discipline peut punir Paris, déjà sanctionné la saison passée, en décidant que le huitième de finale retour se jouera avec un huis-clos total, ce qui serait le pire. A priori, on s'oriente soit vers un huis-clos partiel, une partie de la tribune Auteuil étant fermée, une peine assortie d'une menace d'une fermeture totale du Parc au prochain match européen en cas de nouveaux incidents lors du huitième de finale retour. Les prochaines heures vont être tendues dans les bureaux du Paris Saint-Germain et chez les supporters du PSG.