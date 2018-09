PSG : La Fashion Week, Manish Arora, Paris s'explique sur ce nouveau partenariat

Dans : PSG, Ligue 1.

Quelques semaines après le lancement de son partenariat avec la marque Jordan, le Paris Saint-Germain a participé à la Fashion Week ce jeudi. De retour sur les podiums de la mode, suite à son défilé avec Koché l'an dernier, le club francilien a cette fois-ci collaboré avec le créateur Manish Arora, qui a notamment habillé des stars comme Rihanna, Lady Gaga ou Katy Perry. Grâce à cette première avec l'Indien, célèbre pour ses créations riches et colorées, le PSG espère améliorer son image de marque globale en ciblant le marché féminin et asiatique.

« Le club de la capitale lance une collaboration exclusive avec Manish Arora, l’un des designers contemporains les plus respectés dans le monde de la mode. Connu pour son savoir-faire, Manish Arora a collaboré avec de grandes marques internationales. Aujourd’hui, le créateur met son talent et son originalité au profit du PSG en présentant une collection lors de la Fashion Week parisienne. Cette collection de prêt-à-porter ainsi qu’une collection lifestyle plus accessible seront mises en vente à partir de février 2019 dans un réseau de distribution ciblé sur la Chine et l’Inde, étant en phase avec la stratégie d’internationalisation du club qui a récemment ouvert des bureaux à Doha et Singapour », a lancé, sur son site, le PSG, qui veut désormais surfer sur la vague Neymar-Mbappé afin d'atteindre le million de maillots vendus à travers le monde durant cette saison 2018-2019.